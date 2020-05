L'Angleterre prête à s'arracher Philippe Coutinho

Alors que le Bayern a décidé de renvoyer le Brésilien au Barça, c'est vers l'Angleterre que pourrait se diriger Philippe Coutinho cet été.

Malgré une saison plutôt correcte en Allemagne, Philippe Coutinho ne restera pas à Munich. Le Bayern a estimé que le montant de l'option d'achat, fixée à 120 millions d'euros par les Blaugrana, était trop élevé pour envisager un transfert définitif.

Mais, à Barcelone non plus, on ne compte pas vraiment sur le Brésilien. Et c'est la Premier League qui semble se hisser comme la destination la plus probable pour un joueur qui avait fait le bonheur des Reds de Liverpool entre 2013 et 2018. Arsenal, Manchester United, Chelsea ou encore Newcastle et Leicester City: autant de clubs qui seraient, selon The Sun, prêts à accueillir le Brésilien l'été prochain.