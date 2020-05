📷 Incroyable : des supporters en visioconférence dans un stade au Danemark !

La plate-forme de visioconférence Zoom a pris un essor considérable suite à la crise du coronavirus. Permettant des réunions vidéo à plusieurs, elle a été utilisée par le club d'Aarhus ... pour permettre aux joueurs d'évoluer devant leur public : des écrans géants avaient été placés en tribunes, diffusant les visages des supporters devant le match, chez eux, via Zoom !

Des images incroyables qui donneront peut-être des idées à d'autres clubs.

Danish football returned today, and fans were able to watch from a ‘virtual stand’ on Zoom đź’» pic.twitter.com/yjkJq1g1aR