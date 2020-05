Jonathan D'Ostilio et sa vision du "nouveau" football: "Le huis clos, une ambiance de match amical qui ne nous avantagerait pas"

Vice-Capitaine du RFC Liège, Jonathan D'Ostilio fait partie des meubles du matricule 4. En exclusivité, il nous livre ses impressions sur le confinement et sur le nouveau football qui nous est proposé.

Comme tout les footballeurs de Belgique, Jonathan D'Ostilio s'est retrouvé au repos forcé quand la crise du Covid-19 est arrivée. une situation que le latéral du RFC Liège n'aurait bien évidemment jamais imaginé: "C'est vraiment une situation inédite, je pense qu'on n'a jamais connu ça dans le football. Au début, on ne savait pas trop si cela allait durer une semaine ou un mois, mais on a vite compris que reprendre serait très compliqué."

Si on nous demande de jouer, nous le ferons

Les entraînements collectifs terminés, le joueur a tenté de conserver une certaine forme physique. "Au début c'était compliqué. Nous n'avions plus de nouvelles du club, ce qui est normal. J'ai donc essayé de courir le plus possible. Quand nous nous rapprocherons de la reprise, je m'entraînerai de façon plus intensive. Je tente aussi de me diversifier en jouant au Padel."

Mais "Jona", comme on l'appelle dans les travées de Rocourt, a aussi dû s'occuper au jour le jour. "Les journées étaient parfois longues. J'ai regardé des séries sur Netflix, je jouais à la Playstation. Ce n'était pas simple comme cela du jour au lendemain de voir que tout a changé".

Mais depuis le football a repris ses droits, du moins en Allemagne, avant que d'autres championnats n'emboitent le pas. Du coup, cela nous offre des matches mais avec une ambiance différente. "Le huis clos, c'est assez bizarre, on dirait une atmosphère de match amical. Je préfère ne pas jouer que de jouer à huis clos mais si on nous demande de le faire, nous le ferons. Quand on voit notre public ce ne serait pas à notre avantage."

On pourrait garder la règle des cinq changements

"J'ai regardé deux - trois matches de Bundesliga. Je ne sais pas comment ils se sont préparés pour cette rencontre, mais ce n'est pas optimal. La règle des cinq changements est obligatoire pour éviter les blessures, et c'est même quelque chose qu'on pourrait garder pour le futur, à condition d'obliger de faire les changements en trois fois, histoire d'éviter des fins de rencontre cassées par des arrêts de jeu".