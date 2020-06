Benito Raman optimiste après une reprise catastrophique : "Le stade vide n'est pas une excuse"

Schalke 04 n'a pas repris la Bundesliga avec réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. Quatre défaites consécutives : les Konigsblauen sont dans le dur.

Benito Raman, auteur comme tous ses coéquipiers d'une bien piètre reprise de Bundesliga post-Covid 19, s'est exprimé sur le site officiel de Schalke 04 : "Nous ne sommes pas à niveau et commettons bien trop d'erreurs collectives", regrette le Diable Rouge de 25 ans. "Nous travaillons dur tous les jours, ça se passe bien à l'entraînement ... mais nous n'y arrivons pas en match. Onze matchs de suite sans victoire, c'est très long".

Mais Raman reste optimiste : "Nous trouverons une solution et je suis sûr que nous allons encore gagner des matchs". Quant au huis-clos, il ne doit pas constituer une excuse aux yeux de l'ancien du Standard : "C'est dur pour chaque équipe ! Cela ne peut pas être une excuse. Il faut travailler dur et la roue va tourner". Benito Raman compte 7 buts et 4 assists avec Schalke 04, mais n'a pas trouvé le chemin des filets depuis la reprise.