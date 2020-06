Le foot espagnol reprendra avec un match de .... 45 minutes

Le 10 juin, le football en Espagne reprendre avec une rencontre un peu particulière.

La Liga va reprendre ses droits le jeudi 11/06 avec un beau match: le derby de Séville. Mais la division 2 espagnole reprendre un jour plus tôt avec la rencontre entre le Rayo Vallecano et Albacete.

Enfin la rencontre...une demi-rencontre si on veut être exacte. Ce match s'est déroulé l'hiver dernier, à la mi-décembre mais elle avaité té arrêtée à cause d'incidents dans les tribunes. De cris et des chants racistes avaient en effet été clamés. L'arbitre de la rencontre avait mi fin aux débats et ce à la pause.

Il aura donc fallut près de 6 mois et un confinement pour que le fin de ce match soit joué.