Plusieurs matchs d'absence pour Taiwo Awoniyi (ex-Mouscron) ?

Taiwo Awoniyi (22 ans) manquera au moins deux rencontres de championnat pour Mayence, a confirmé le directeur sportif du club Rouven Schröder. L'attaquant nigérian prêté par Liverpool était notamment passé par l'Excel Mouscron et La Gantoise. Il avait dû sortir après 23 minutes de jeu, victime d'un rude choc avec Felix Uduokhai.

Awoniyi souffre d'une sévère commotion cérébrale. L'arbitre avait été forcé d'intervenir pour aider le joueur, qui s'était évanoui après le contact.

Thank God for His mercies and for using this referee to save the life of Taiwo Awoniyi yesterday in Germany. pic.twitter.com/g74WcAwd5t