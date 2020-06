Retour forcé pour Ognjen Vranjes à Anderlecht, l'AEK Athènes réagit : "Les grandes équipes européennes devraient être plus solidaires"

Le défenseur central âgé de 30 ans va faire son retour chez les Mauves cet été après un prêt concluant en Grèce.

L'AEK Athènes a exprimé son mécontentement à l'encontre d'Anderlecht concernant le retour d'Ognjen Vranjes à Bruxelles (à lire ICI). Le club grec a même envoyé un courriel aux Mauves pour dire ce qu'il avait sur le coeur. "Notre opinion est que les grandes équipes européennes devraient être unies et plus solidaires pour faire face à cette crise sans précédent, mais nous voyons que vous ne partagez pas cette idée", a écrit l'AEK dans des propos relayés par Kitenimerosi très bien informé sur les coulisses du football hellénique.

"En tout cas, nous respectons votre décision et comme confirmation immédiate, nous laissons le joueur libre de revenir chez vous à partir de maintenant et de pouvoir participer à votre préparation dès le début sans aucun problème. Nous vous souhaitons bonne chance et espérons que le football sortira encore plus fort de la crise de coronavirus."