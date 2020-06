Le Standard et Maes annoncent un nouveau partenariat !

Le Standard de Liège a annoncé son nouveau partenaire : Maes, qui revient à Sclessin.

"Rouche un jour, Rouche toujours" : voilà le slogan avec lequel le retour de Maes a été annoncé par le Standard de Liège. La célèbre marque de bière (concurrente directe de ... Jupiler, sponsor de notre D1A) avait déjà travaillé main dans la main avec le Standard dans les années 70 et 80 : Eric Gerets, icone de Sclessin, a annoncé la nouvelle via vidéo.

Le communiqué d'Alexandre Grosjean, directeur général du Standard de Liège, à ce sujet :

"Notre volonté d’améliorer en permanence l’expérience d’un match de foot à Sclessin passe naturellement par la recherche de collaborations avec des partenaires dynamiques et innovants. Maes est une bière incontournable sur le marché belge. Dès nos premiers échanges en vue d’un possible partenariat, nous avons directement senti que leur vision était en parfaite adéquation avec nos valeurs principales : la passion, la fierté et la ferveur. Je suis convaincu que Maes saura séduire nos supporters en répondant à toutes leurs exigences et que le retour de Maes à Sclessin nous apportera de nouveaux grands moments d’émotion".