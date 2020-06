Thibaut Meyer : "Nous faisons le maximum possible pour travailler dans de bonnes conditions"

Eupen a repris le chemin des entraînements ce mercredi matin. Une reprise particulière étant donné que les joueurs et le staff doivent respecter les règles en vigueur et éviter les contacts.

Jusqu'au 1er juillet, les entraînements devront se faire sans contacts. "C'est nouveau pour nous, nous avons dû revoir nos exercices pour éviter les contacts et garder le distanciation entre les joueurs", explique Thibaut Meyer, le préparateur physique d'Eupen. "Cela ne nous a pas empêchés de travailler, nous avons trouvé des variantes qui permettent aux joueurs de pouvoir s'exprimer tout en gardant la distance. Le club s'est préparé durant la confinement. Tout est désinfecté et nettoyé, le staff porte des masques et des gants. Nous faisons le maximum possible pour travailler dans de bonnes conditions. Nous sommes satisfaits et nous allons continuer de la sorte pendant une quinzaine de jours comme le Gouvernement l'a demandé", souligne-t-il.

Les joueurs ne se retrouvent que sur le terrain pour l'instant. Pas de douche, de vestiaire ou de repas. "Ils ont accès à l'équipe médicale et à la salle de gym tout en gardant la distance nécessaire. On peut donc discuter et vivre ensemble mais différemment. Il faut s'adapter", a conclu le Français passé par le Paris FC, le RC Lens et les Girondins de Bordeaux.