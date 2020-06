La Super League se professionnalise : 10 équipes et une meilleure visibilité

LA Super LEague change de visage dès la saison 2020-2021.

À partir de la saison 2020-2021, dix équipes de football féminin s’affronteront, au lieu de six, dans le cadre de la Women’s Super League, laquelle sera aussi assortie de play-offs.

Les six équipes de l’année dernière, à savoir le RSC Anderlecht, le Club YLA, le KAA Gent, le KRC Genk, Oud-Heverlee Leuven et le Standard de Liège, seront rejoints par le SC Eendracht Aalst et le FC Fémina White Star Woluwe, qui se sont classés respectivement premier et deuxième du classement 2019-2020 de la division 1 nationale.

Le SV Zulte Waregem et le Sporting du Pays de Charleroi rejoindront aussi la compétition après avoir introduit avec succès une demande de licence, comme cela était prévu pour tous les clubs de la Pro League. Cet élargissement est également synonyme d’une plus grande répartition géographique des équipes féminines au sommet de la hiérarchie de notre compétition.

De plus, la Super League s'est dotée d'un nouveau logo. Enfin, la Ligue aura, dans le courant du mois d'août, ses propres réseaux sociaux pour sa communication.

Women's Super League | 2020-2021 from Royal Belgian FA on Vimeo.