📷 Oussama Ben Laden se retrouve ... dans les tribunes de Leeds

Beaucoup de clubs ont fait preuve d'inventivité pour garder un minimum de "vie" dans le stade depuis la crise du coronavirus. Vu que les matchs se déroulent à huis-clos, des pancartes avec les photos des supporters remplacent désormais les vrais fans, habituellement présents au stade.

Mais une situation assez insolite s'est déroulée dans les tribunes de Leeds United (D2 anglaise). Un plaisantin a décidé de placer sur sa pancarte la photo ... d'Oussama Ben Laden, le fondateur du réseau terroriste Al-Qaïda décédé en 2011.

Après avoir remarqué cette grosse bourde, le club anglais s'est empressé de retirer la pancarte, mais pas assez vite car la photo a déjà fait le tour sur les réseaux sociaux.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw