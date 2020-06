Tibo Herbots (Union) : "Ce transfert est un pas en avant, dans un club ambitieux"

Début juin, l'Union annonçait la signature du jeune portier, international U19, passé par OHL et le Standard, qui quitte le Limbourg et STVV pour rejoindre la capitale.

Tibo Herbots débute un nouveau chapitre de sa jeune carrière en D1B, sous les couleurs d'un club ambitieux : "C'est un vrai bonheur de revenir sur les terrains, même si j’ai eu des séances individuelles avec des entraineurs privés, ça fait du bien de participer au premier entraînement", confiait ce dernier sur le site de son nouveau club.

Le jeune portier n'arrive pas en terre inconnue : "J’avais envie de franchir un nouveau cap après quatre saisons au Stayen. Ce transfert à l’Union est un pas en avant, dans un club ambitieux, avec une partie du staff que je connais et plusieurs joueurs que j’ai côtoyé par le passé."

Après des débuts à OHL, Herbots a été approché par le Standard : "Le Standard est venu me chercher à OHL, c’est le genre d’opportunité qu’on ne peut pas laisser filer. Après deux belles années, STVV a montré de l'intérêt avec un projet concret d’intégrer l’équipe première, j’ai donc accepté."

Ses qualités ? "La communication. J’essaye de diriger toute la défense depuis mon but. Mon passage au Standard m’a permis d’apprendre le français, c’est un plus après du néerlandais et de l’anglais. Mes réflexes sont mon point le plus fort et j’espère rapidement pouvoir le montrer."