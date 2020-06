L'ABC condamne l'Excelsior Virton à descendre en D2 Amateurs !

Malgré les procédures engagées par le club gaumais pour contester la décision prise par la CBAS, ce dernier a été condamné par l'Autorité belge de la concurrence ce lundi.

Face à la décision de la CBAS de ne pas attribuer de licence à Virton pour participer à l'édition 2020/2021 de D1B, l'Excel avait introduit un recours en annulation de la décision. Néanmoins, l'Autorité belge de la concurence (ABC) a finalement rendu son verdict aujourd'hui. Une décision qui va à l'encontre des intérêts des Gaumais.

En effet, d'après les informations du Soir, l'ABC a annoncé qu'elle refusait 'l’imposition des mesures provisoires demandées par Royal Excelsior Virton" via un "communiqué envoyé à la presse". Par conséquent, les verts et blancs sont bel et bien condamnés à évoluer en D2 amateurs la saison prochaine. Reste à savoir quelle sera la réaction du club...