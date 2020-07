Le président du FC Liège rassure les supporters et évoque les ambitions du club

Après trois mois et demi d'interruption, le FC Liège retrouvait le chemin des entraînements ce mercredi 1er juillet.

À cette occasion, la direction du FC Liège avaiot décidé d'organiser une conférence de presse. Jean-Paul Lacombe, le président des Sang et Marine a tenu à rassurer les supporters et a évoqué les ambitions de la saison à venir.

"Les mois qui se sont écoulés ont été tragiques et nous sommes heureux que la saison puisse bientôt recommencer. Et nous espérons une ouverture partielle et progressive au public", souligne l'homme fort du matricule 4. "Grâce aux 720 abonnés et aux sponsors, nous avons un socle budgétaire pour construire une équipe compétitive nonobstant les incertitudes qui planent sur la saison prochaine. Pourrons-nous ouvrir les guichets pour septembre ? Devrons-nous limiter l'assitance à 800 personnes alors que nous comptons le triple habituellement ? Si c'était le cas, ce serait un coup dur", a déclaré le président du football club liégeois.

La vague des 14 départs a été évoquée. "Nous avons passé en revue la défunte saison et les forces vives qui étaient les nôtres. La saison avait été décevante mais nous voulions faire mieux que de juste se sauver. Il y avait en effet une envie de franchir un palier après la 6ème place obtenue l'année d'avant. Nous pensions que l'équipe et certains joueurs collectivement avaient franchi le palier de la D1 Amateurs et voulaient s'installer dans la série. Nous nous sommes aperçus que ce n'était pas le cas chez tout le monde. Puis, nous avons constaté qu'il nous manquait une petit quelque chose pour l'emporter et éviter les nombreux partages. De la constance et de la grinta. Cette volonté de manger le gazon. Nous avons dû nous séparer d'un certain nombre de joueurs. Il fallait changer et revoir notre noyau et non pas apporter une touche chirurgicale. Nous aurions souhaité conserver certains joueurs, mais c'est ainsi", a-t-il ajouté.

Le président du matricule 4 a aussi parlé des ambitions du club. "Être plus fort que les deux dernières saisons. Nous ne voulons pas lancer de grands cris et nous dire candidat au titre. Nous voulons redevenir une équipe crainte et respectée. Voir nos adveraires venir la peur au ventre à Rocourt", a lâché Jean-Paul Lacomble. "À l'heure actuelle, nous avons un noyau de 17 joueurs dont 12 Liégeois. La philosophie du club n'a pas été modifiée. Nous avons encore du temps pour préparer l'équipe, cela débute dans 67 jours et nous avons plusieurs dossiers chauds qui pourraient se conclure dans les heures qui viennent et d'autres qui le sont moins et où nous réfléchissons encore. Il ne faut pas travailler dans la précipitation.