Le RFC Liège a évoqué la D1B et le futur stade

Après trois mois et demi d'interruption, le FC Liège retrouvait le chemin des entraînements ce mercredi 1er juillet.

À cette occasion, la direction du FC Liège avait décidé d'organiser une conférence de presse. Jean-Paul Lacomble, le président des Sang et Marine a tenu à rassurer les supporters et a évoqué les ambitions de la saison à venir (à lire ICI). Mais il a aussi parlé du fameux dossier du nouveau stade.

“Nous avons toujours l’objectif d’aller le plus vite possible et de réflechir sérieusement à la demande d’une licence professionnelle si d'aventure nous nous retrouvions dans une situation sportive intéressante", a lâché Jean-Paul Lacomble. "Cette demande pourrait devenir un véritable objectif. Dans ce cadre-là, nous connaissons les échéances. Celui qui monterait la saison prochaine, et qui dispose d'une situation temporaire, doit être en ordre de stade pour octobre 2022. Si on réussissait à être en ordre de bataille afin d'être prêt à ce moment-là, on peut dire que c’est quelque part notre objectif. Mais on sait aussi qu’il existe tout un tas d’aléas dans ce genre de dossier, notamment celui qui concerne le permis de bâtir. Regardez le Club de Bruges qui attend toujours les autorisations nécessaires. Nous allons tout mettre en oeuvre pour être en ordre le plus rapidement possible pour obtenir la licence de D1B. Ne pas se taper la tête contre le mur en se disant que nous avons raté le train d'un rien", a conclu l'homme fort du matricule 4.