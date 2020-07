Leko compte sur D'Onofrio : "Le Club, La Gantoise, le Standard, Anderlecht et Genk ont un avantage à cet égard"

L'Antwerp revient en Belgique cet après-midi après un stage réussi. Ivan Leko en était satisfait, mais le technicien croate attend également des renforts.

En tout cas, avec Mbokani, Leko possède un attaquant de haut niveau. "Ça s'est bien passé. Il est clair qu'il aime être ici, qu'il aime s'entraîner, qu'il parle beaucoup, qu'il est en phase totale avec l'équipe. Le fait qu'il ait été là cette semaine est également idéal pour sa condition. Bien que les exercices que nous donnons à Dieumerci ne soient évidemment pas les mêmes que ceux de Buta. Nous travaillons de manière très individuelle", explique le Croate auprès de Het Gazet van Antwerpen.

Mais Leko a besoin d'autres joueurs pour être compétitif. "Pour les transferts, c'est Luciano D'Onofrio et Sven Jaecques. Nous en parlons tous les jours. Et c'est une bonne chose que nous ayons déjà effectué trois transferts de qualité. C'était également nécessaire, car contrairement au Club de Bruges, à La Gantoise, à Genk, au Standard et à Anderlecht, nous avons perdu beaucoup de joueurs. Ces clubs ont un grand avantage à cet égard", a conclu Leko.