Le Standard repousse une offre pour Maxime Lestienne

Maxime Lestienne séduit au Moyen-Orient, le Standard n'a pas l'intention de le laisser filer à n'importe quel prix.

Maxime Lestienne séduit à nouveau le Moyen Orient. En 2014 déjà, après avoir brillé sous le maillot brugeois, l'ailier du Standard avait eu droit aux faveurs des Qatari d'Al Arabi, qu'il avait rejoints en échange d'un chèque de 7,5 millions d'euros.

Six ans plus tard, c'est un club des Emirats Arabes Unis qui s'intéresse au Diable Rouge. Comme le confirme Sud Presse, Al-Ain a fait une première offre au Standard pour tenter de s'attacher les services de Maxime Lestienne. Mais le club liégeois l'a jugée insuffisante et n'a pas l'intention de laisser filer si facilement un joueur qui a inscrit 15 buts et distillé 8 assists en deux saisons à Sclessin.