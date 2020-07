Benfica proche de retrouver son ancien coach à succès

Deuxième du championnat du Portugal à six points de Porto, Benfica pense surtout à la saison prochaine.

Benfica a connu de belles heures avec Jorge Jesus, qui est resté au club de 2009 à 2015. Mais ensuite, il y a eu des soucis tant sur la pelouse que dans les coulisses et le coach s'en est allé au Brésil, à Flamengo. Bien lui en a pris puisqu'il a remporté la Copa Libertadores.

Mais à Benfica, plus rien ne va. Le club ne sera (normalement) pas champion et n'a toujours pas de coach pour la saison prochaine. A Bola annonce que les dirigeants lisboètes auraient contacté Jorge Jesus, qui n'était plus trop en odeur de sainteté puisqu'il a coaché le rival du Sporting après son départ de l'Estadio de la Luz.

Le quotidien portugais annonce même que les discussions seraient en bonne voie. Il reste maintenant à savoir ce que voudra exactement Jesus: rester au Brésil ou retrouver son ex.