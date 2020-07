Thomas Tuchel tempère: "Ce sera compliqué, très compliqué"

Le PSG aurait pu affronter des ténors du football européen, mais c'est l'Atalanta qui sera au menu des Parisiens pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Si d'un avis général le PSG a été épargné par un tirage au sort qui leur offre un chemin bien plus simple vers la finale, pour Thomas Tuchel le parcours ne sera pas facile pour autant.

"C'est compliqué, très compliqué, c'est une équipe qui s'est qualifiée de manière pleinement méritée. C'est une équipe spectaculaire, qui attaque, attaque, attaque. C'est une équipe très offensive, qui marque beaucoup de buts, il faudra se méfier. On est en quart de finale, toutes les équipes sont fortes et sont là pour gagner la Ligue des Champions. On reste prudent, il reste encore beaucoup de semaines avant d'arriver à ce rendez-vous et de se préparer, » a ainsi commenté le technicien allemand.

Pour rappel, les quarts de finale se dérouleront du 12 au 15 août et les demi-finales se disputeront les 18 et 19 août prochains à Lisbonne.