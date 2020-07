Philippe Montanier aligne une défense à cinq pour affronter OHL

Pour son premier match de préparation face à OHL, Philippe Montanier a opté pour un système de jeu défensif.

Tout comme Anderlecht et Saint-Trond cet après-midi, le Standard et OHL s'affrontent en match amical aujourd'hui à partir de 15h sous la forme de deux oppositions de 60 minutes. Une rencontre qui va permettre aux deux équipes d'évaluer leur niveau de jeu collectif ainsi que leurs individualités.

Pour débuter la première manche, Philippe Montanier a choisi d'aligner un onze de départ à vocation plutôt défensive. En effet, au vue des noms inscrits ci-dessous, on peut résolument supposer que l'équipe débutera en 5-2-2-1 avec une défense à cinq composée de Vanheusden, Dussenne, Laifis, Fai et Gavory et une ligne d'attaque animée par Amallah, Lestienne et Avenatti.