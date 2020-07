Officiel : Guillaume Hubert et un joueur du RB Leipzig arrivent à Ostende

Les Côtiers travaillent en coulisses pour préparer la saison à venir et bâtir leur nouvelle équipe. Ils avaient promis des arrivées, c'est chose faite ce mardi.

Ostende a annoncé les arrivées de Guillaume Hubert et de Frederik Jäkel ce mardi. Le portier belge quitte donc le Club de Bruges et a signé un contrat de trois saisons chez les Côtiers. Il tentera de se relancer au KVO.

Jäkel arrive lui en provenance du RB Leipzig. Le joueur a été prêté deux ans par le club allemand. À Ostende, il va retrouver Alexander Blessin son ancien entraîneur. "Alexander a été mon entraîneur pendant trois saisons et demie et nous avons toujours eu une bonne relation. Quand il m'a proposé de venir ici au sein de l'équipe première, je n'ai pas hésité un instant. Sous les ailes d'une personne que je connais, je peux m'épanouir davantage ici. De plus, avec Marko Kvasina, il y a un autre coéquipier germanophone et cela facilite aussi l'adaptation. J'ai entendu dire que la compétition belge est assez physique, mais cela ne me fait pas peur. Je suis impatient de jouer mon premier match ici", a déclaré la nouvelle recrue du KVO.

De Duitse jeugdinternational Frederik Jäkel (19) komt voor twee seizoenen over op huurbasis van @DieRotenBullen . Bij KVO wordt de verdediger herenigd met z'n gewezen trainer Alexander Blessin. Wilkommen 'Freddie' ! 💚❤💛

Meer info: https://t.co/xumUi2q2hJ

We will take good care of Freddy ! 😁 https://t.co/lTGGXAgLKy — KV Oostende (@kvoostende) July 14, 2020