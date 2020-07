Courtisé par de nombreuses écuries européennes, un jeune talent d'Eupen est en passe de rejoindre l'OGC Nice

Le joueur âgé de 17 ans aurait choisi de poursuivre sa carrière en Ligue 1.

Ardjouma Junior Diomandé devrait rejoindre l'OGC Nice, comme l'indique L'Équipe. Le back droit évoluant à Eupen devrait parapher un contrat de deux saisons avec les Aiglons.

Pourtant suivi par le Real Madrid, Liverpool, le FC Séville et l'Olympique Lyonnais entre autres, l'international belge espoirs aurait été séduit par le projet de Nice qui compte l'intégrer le plus rapidement possible dans son équipe première.