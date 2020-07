Lille prêtera neuf, voire dix joueurs à l'Excel Mouscron

Gérard Lopez a beau souligner que Mouscron et Lille sont théoriquement indépendants, le propriétaire du LOSC ayant racheté le club hurlu via une nouvelle société, les deux entités seront très liées.

De nombreuses nouvelles têtes ont fait leur apparition ce samedi dans le groupe de l'Excel Mouscron, et pour cause : ce 18 juillet, la reprise officielle du club par Gérard Lopez a également été l'occasion de finaliser les nombreux prêts de jeunes talents du LOSC à Mouscron, comme le veut le nouveau propriétaire.

Ainsi, pas moins de neuf joueurs seront prêtés par Lille à Mouscron pour la saison 2020-2021 : Agouzoul, El-Hadji (défenseurs centraux), Brym (ailier), Bocat (latéral gauche), Onana Junior, Nlandu (milieux axiaux), Faraj, Zeka et Postolachi (attaquants). Tous faisaient déjà partie du noyau ce samedi et ont obtenu du temps de jeu de la part de Fernando Da Cruz, nouveau T1 hurlu. À ces neuf talents, un dixième pourrait s'ajouter, nous informe L'Equipe, présente à Mouscron hier : Hervé Koffi, gardien de but, qui termine la saison en prêt à Belenenses, au Portugal. Un vrai ravalement de façade au Canonnier.