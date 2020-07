Jonathan Buatu évoque son prêt à Desportivo Aves et son avenir : "La situation du club était véritablement chaotique"

Prêté à Mouscron par Rio Ave l'été dernier, le défenseur central est retourné en Liga Nos du côté de Desportivo Aves cet hiver.

Jonathan Buatu était retourné du côté de la Liga NOS cet hiver après son prêt du côté Mouscron. Un passage sur lequel il était d'ailleurs revenu (à lire ICI). Le Liégeois a tout fait pour sauver Desportivo Aves de la relégation, en vain. "Le but était d'aider le club à se maintenir et de retrouver du temps de jeu", confie celui qui a été titulaire indiscutable au sein du club portugais. "J'ai eu beaucoup de temps de jeu et je suis satisfait de mes prestations malgré la descente. Mais, la situation du club était véritablement chaotique, du jamais vu", explique le défenseur central.

"Il y avait énormément de retard concernant les salaires, plus de quatre mois. Aucune communication claire de la part du club et un grand manque de professionnalisme. La mobilisation du groupe était donc compliquée et l'ambiance avec les dirigeants aussi. D'ailleurs, onze joueurs, dont je fais partie, ont décidé de casser leut contrat avant la fin de la compétition. C'est triste mais c'est le football", nous confie l'ancien joueur de Waasland-Beveren.

Sous contrat avec Rio Ave jusqu'en 2022, Jonathan Buatu ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. "Ils m'attendent le 10 août pour le début de la préparation estivale. Le but est de m'imposer dans l'équipe. Si le coach ne compte pas sur moi, on avisera. Des intérêts venant de Belgique ? Cela fait toujours plaisir évidemment, mais nous verrons bien comment cela se déroulera durant les prochaines semaines", a conclu Jonathan Buatu.