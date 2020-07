Les Francs-Borains attirent un attaquant de Ligue 2, international olympique américain

Le RFB a annoncé ce vendredi l'arrivée d'un nouvel attaquant pour sa première saison en Nationale 1.

Maki Tall (24 ans), attaquant de l'AC Ajaccio, arrive de Ligue 2 en Nationale 1 et signe aux Francs-Borains, où il s'entraînait depuis la reprise avec le groupe. Tall, international français et ivoirien en équipes de jeunes, a ensuite opté pour la nationalité sportive américaine (il est né à Washington) et disputera le Mondial U20 avec les USA, avant d'en intégrer l'équipe olympique et de disputer les rencontres qualificatives aux JO de 2016.

Tall compte 16 rencontres de Ligue 2 et 2 buts. Formé au LOSC, il passe par Sion et Tours avant de signer à Ajaccio en 2018.