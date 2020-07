Le troisième gardien de l'Antwerp va avoir droit à un baptême du feu contre le Club de Bruges en finale de la Coupe : "La tension monte un peu"

Le troisième portier du matricule 1 va faire ses grands débuts en finale de la Coupe de Belgique samedi contre le Club de Bruges.

Davor Matijas (20 ans) va avoir droit à un baptême du feu samedi en finale de la Coupe de Belgique contre le Club de Bruges. Le Croate reste calme, et avec l'aide d'Ivan Leko, de Vedran Runje, de ses coéquipiers et de ses parents, il espère réaliser le match de sa vie. "La tension monte un peu, mais c'est normal. Cela vous maintient en vie", confie-t-il à Het Gazet van Antwerpen. "Je comprends que tout le monde se concentre sur moi, surtout parce que les fans et le grand public ne me connaissent pas encore vraiment. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas que je ressente une pression supplémentaire. Je vais juste considérer la finale comme un match normal", souligne le portier du Great Old.

Ce ne sera pas non plus une véritable finale, car au lieu des 50.000 fans habituels dans les tribunes, l'Antwerp et le Club de Bruges joueront dans un Heysel vide. Et cela pourrait même être un avantage pour le jeune Croate. "Le fait qu'il n'y ait pas de bruit est de toute façon plus pratique pour moi en tant que gardien de but. Cela me permet de m'adapter et de communiquer plus facilement avec mes défenseurs. Je suis satisfait de la préparation en elle-même. J'ai fait une erreur contre Lyon, mais j'ai laissé cela derrière moi. Nous avons ensuite discuté de cette phase pendant l'analyse de la vidéo, pour voir ce que j'ai fait de mal exactement et comment je peux l'éviter la prochaine fois", a conclu Davor Matijas.