Zlatan Ibrahimovic : "Je suis comme Benjamin Button"

Zlatan Ibrahimovic est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire 50 buts ou plus en carrière sous les maillots de l'AC Milan et de l'Inter Milan. Le géant suédois était ravi de sa performance à l'issue de la rencontre, taillant ceux qui le critiquaient pour son âge avancé (38 ans).

"On me dit que je suis vieux, mais je suis juste en train de m'échauffer. Je suis comme Benjamin Button, j'ai toujours été jeune, jamais vieux", a lâché le Suédois qui compte désormais 9 réalisations en 17 matchs depuis son retour à l'AC Milan.

50+50 - Zlatan #Ibrahimovic is the first player able to score 50+ goals in Serie A with both #ACMilan and #Inter. Mayor.#SampdoriaMilan pic.twitter.com/BYEMw9NP2M