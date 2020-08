La Pro League demande de la prudence aux supporters : "Regardez le foot de chez vous"

Le football belge reprend ses droits ce week-end avec la finale de la Croky Cup, avant la reprise du championnat la semaine prochaine. La Pro League appelle les supporters à la prudence.

Avec le retour du football en Belgique alors que les bases d'une seconde vague semblent bien présentes, la Pro League s'inquiète des rassemblements de supporters durant les rencontres et les après-matchs, que ce soit pour suivre les matchs ou pour célébrer ensemble. Elle a donc lancé un appel aux fans, via la voix de son CEO Pierre François.

"Regardez les matches à la télévision, en sécurité dans votre bulle. Ne vous rassemblez pas. Restez calme si votre équipe gagne et n'allez pas fêter cela dans la rue. Si les supporters peuvent bien se comporter, cela peut être un argument supplémentaire pour laisser le football se poursuivre. Aussi à Anvers", déclare François via l'agence Belga. Un conseil qui devra être suivi si on veut que la reprise se passe dans les meilleures conditions ...