Un club anglais sanctionné d'un retrait de 12 points pour ses manoeuvres financières

Sanctionné pour ne pas avoir respecté les règles financières imposées par l'EFL, Sheffield Wednesday débutera la saison prochaine avec 12 points de moins que ses concurrents.

Alors que Manchester City n'a pas été pénalisé sportivement pour son non-respect du fair-play financier grâce à une intervention du Tribunal Arbitrale du Sport (TAS) en sa faveur, un autre club anglais a quant à lui été condamné ce vendredi pour son écart vis à vis des règles établies par l'EFL.

En effet, une commission indépendante réunie aujourd'hui a décidé d'amputer 12 points à Sheffield Wednesday avant-même le début de la prochaine saison. La commission a jugé que les Owls (les Chouettes) n'avaient pas respecter des règles financières de l'EFL en incluant les bénéfices de la vente du stade de Hillsborough dans les déclarations pour la période se terminant en juillet 2018. Par conséquent, le club de Championship débutera la saison 2020/2021 avec 12 points de retard au classement.

Voici la déclaration effectuée par l'EFL et relayée par The Guardian : "Une commission disciplinaire indépendante, nommée en vertu des règlements de l'EFL, a décidé que Sheffield Wednesday recevra une déduction de 12 points pour avoir enfreint les règles de rentabilité et de durabilité de la ligue pour la période de trois saisons se terminant avec la saison 2017-18 [...] La sanction sportive prendra effet à la saison 2020-21."