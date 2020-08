Jordan Botaka revient sur la blessure de Bossut: "Le bruit que j'ai entendu m'a rappelé ma fracture de la jambe"

Jordan Botaka, le milieu offensif de La Gantoise, est l'autre protagoniste de la collision qui a envoyé Sammy Bossut à l'hôpital. Le gardien de but est victime d'une fracture du crâne et le Buffalo a tenu à revenir sur cet incident.

Jordan Botaka est revenu sur l'incident dans Het Beland Van Limburg: "Je ne me sens pas bien depuis. J'avais les yeux sur le ballon et je pensais vraiment que Bossut était resté sur sa ligne, mais ce n'était pas le cas. Il est arrivé sur le ballon une fraction de seconde avant moi et il y a eu ce contact".

Mais il n'y avait aucune intention de sa part: "Je ne voulais bien évidemment pas le percuter. Est-ce que je méritais une carte rouge pour cette action? Absolument pas, toutes les personnes qui étaient sur le terrain ont bien vu que ce n'etait pas volontaire. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas comme cela, ni en tant qu'homme ni en tant que footballeur."

"Franchement, je pensais que ma jambe était aussi cassée", continue Botaka. "J'ai eu de la chance, c'est juste une ecchymose. Mes coéquipiers se demandent aussi comment je n'ai rien de plus grave. Le choc a été énorme. Le bruit que j'ai entendu m'a rappelé ma facture de la jambe".