La direction de l'Inter Milan se penchera sur le cas d'Antonio Conte après l'Europa League

Antonio Conte s'est lâché vis-à-vis de sa direction au terme de la saison de Serie A. De quoi laisser sceptique quant à sa présence sur le banc de l'Inter Milan à l'avenir.

L'Inter Milan a terminé la saison à un petit point de la Juventus, ce qui n'a pas été du goût d'Antonio Conte, furieux sur sa direction qu'il accuse de ne pas avoir assez soutenu son coach et ses joueurs durant la saison. Des propos qui ne devraient pas rester sans réaction de la part des dirigeants intéristes, mais ceux-ci ne peuvent pas vraiment prendre position à l'heure actuelle : l'Inter Milan a des échéances à court terme et dispute l'Europa League ce week-end.

Sky Italia affirme que Conte et son président Steven Zhang se sont parlés ce lundi via visio-conférence, un échange qualifié de "cordial". L'avenir d'Antonio Conte ne sera pas discuté avant la fin de la saison européenne et l'Italien a affirmé qu'il comptait respecter son contrat.