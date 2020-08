Antonio Conte se lâche : "Ces 82 points sont à moi et aux joueurs, pas à la direction"

L'entraîneur de l'Inter Milan a démoli sa direction au terme de la saison de Serie A, regrettant un manque de soutien alors que les Nerazzurri espéraient lutter avec la Juventus pour le titre jusqu'au bout.

La saison de l'Inter Milan aura été excellente, mais insuffisante de justesse : la Juventus a été sacrée à une journée du terme, Romelu Lukaku et ses équipiers finissant à un petit point de la Vieille Dame. Pour Antonio Conte, la responabilité de cet "échec" repose sur la direction intériste : "Le club est faible, les joueurs et moi-même n'avons pas été protégés par la direction alors que des monceaux de m*rde nous tombaient dessus", lâche le coach milanais dans des propos relayés par la Gazzetta dello sport, qui en fait sa Une ce dimanche.

"Dès que cela a été possible, j'ai été critiqué. Mon travail n'a pas été reconnu, celui des joueurs non plus. Ces 82 points, ils sont aux joueurs et à moi, pas à la direction. Si vous voulez vous rapprocher de la Juventus, il faut être fort en dehors du terrain également", reproche Conte, qui pourrait donc partir fâché au terme d'une saison brillante. "Nous verrons ce que nous ferons avec la direction, après l'Europa League".