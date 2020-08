Willian pourrait signer chez un rival de Chelsea

Où évoluera Willian la saison prochaine ? Le Brésilien arrive en fin de contrat.

Willian (31 ans) aurait aimé rester à Chelsea, mais les Blues ne proposent pas plus de 2 ans de contrat à leur Brésilien, qui en voudrait plus ; un départ cet été - libre - est donc dans les tuyaux, et un club se tient prêt : Arsenal. D'après Sky Sports, un contrat attendrait Willian à l'Emirates Stadium, pour trois saisons.

L'ailier brésilien ne manque pas d'options : le FC Barcelone serait sur le coup, mais également l'Inter Miami en MLS. Willian a disputé 47 rencontres toutes compétitions confondues pour Chelsea cette saison, inscrivant 11 buts et délivrant 9 assists.