Eupen veut gommer ses mauvaises habitudes : "Changer l'histoire de notre début de saison"

Chaque début de saison est laborieux du côté du Kehrweg et les Pandas ont décidé de chasser leurs mauvaises habitudes.

Chaque année, Eupen engrange trop peu de points en début de championnat. La saison dernière, la formation germanophone avait dû attendre la neuvième journée de Jupiler Pro League pour obtenir sa première victoire.

"Nous devons faire table rase de ce passé et chasser cette mauvaise habitude. Le début de saison d'Eupen n'est jamais facile, et nous voulons réellement débuter par une victoire et engranger le plus de points possibles rapidement", explique Benat San José. "Changer l'histoire de notre début de saison. Beaucoup de motivation de la part du groupe pour débuter par une victoire qui nous mettra ainsi sur une belle voie et bonne dynamique", a ainsi lâché le technicien espagnol avant la rencontre d'Eupen du côté d'OHL lundi soir lors de la première journée de championnat.

Même son de cloche du côté des joueurs. "Il est de temps de débuter la saison par une victoire et gommer ainsi les erreurs du passé. Nous ne devons plus attendre aussi longtemps avant de monter en puissance et de prendre des points", a expliqué le capitaine des Pandas, Nils Schouterden.