Isaac Nuhu, un nom à retenir : "Nous sommes heureux pour lui mais aussi pour l'ensemble de l'équipe"

Le jeune Ghanéen a été l'homme du match entre OHL et Eupen (1-1) ce lundi soir. Remuant de la première à la dernière minute de la rencontre, il en a fait voir de toutes les couleurs aux défenseurs louvanistes.

Isaac Nuhu a réalisé une grosse prestation ponctuée d'un but contre OHL. Le joueur âgé de 18 ans n'a pas arrêté de mettre en difficulté la défense louvaniste. "C'est un très jeune joueur qui vient de disputer son premier match professionnel. Au vu des derniers entraînements, il a mérité sa place dans le onze", confie Benat San José à propos du Ghanéen. "Il est arrivé en janvier d'Aspire Senegal. Il travaille dur depuis plusieurs mois et nous sommes heureux pour lui mais aussi pour l'ensemble de l'équipe car les jeunes sont pris en charge par leurs autres coéquipiers. Isaac doit encore s'améliorer, mais le plus important, c'est qu'il continuer de travailler", souligne le technicien espagnol.

"Je pense qu'il a beaucoup de qualités, moi à 18 ans je jouais avec les réserves", explique son Stef Peeters. "En situation de un contre un, c'était toujours lui qui était meilleur que son adversaire. Il devra par la suite faire le bon choix : frapper ou faire la passe, revenir vers intérieur ou l'extérieur. Mais cela viendra au fil des matchs, car il est encore très jeune. Mais c'était top pour son premier match", a conclu le médian.