Ces joueurs qui ont tout à gagner en LDC

La Ligue des Champions reprend ses droits ce mercredi soir et tout le monde rêve de la remporter. Mais pour certains joueurs, c'est l'occasion de mettre une cerise européenne sur le gâteau de leur saison.

Ce sont les plus grands joueurs de la planète, ils ont tout gagné ou presque, et pourtant cette édition de la Ligue des Champions a un parfum particulier. Entre ceux qui ont tout à prouver et d'autres qui ont une saison à sauver, voici la liste de ceux qui ont tout à gagner dès ce mercredi à Lisbonne.

Neymar, l'heure de justifier sa venue

Le Brésilien est talentueux. On peut dire ce qu'on veut à son propos, Neymar peut changer la direction d'un match à n'importe quel moment sur une passe, une frappe ou un dribble. Mais depuis son arrivée au PSG en 2017, il n'a jamais eu l'occasion de briller au moment où ça compte, c'est à dire au printemps. Souvent blessé, il a manqué les rencontres parisiennes face au Real et à Manchester United.

Cette fois, le numéro 10 est en pleine forme, il a été décisif contre Dortmund au tour précédent et il sait qu'il va devoir porter l'équipe sur ses épaules contre l'Atalanta, en l'absence de Di Maria mais surtout de Mbappé. Un challenge à sa hauteur.

Lionel Messi, ou la rédemption de toute une équipe

N'ayons pas peur des mots, la saison du FC Barcelone a jusqu'ici été catastrophique. Un changement d'entraîneur, des déclarations dans la presse, la perte du titre: ce n'est pas une année de tout repos, même pour Lionel Messi qui pour la première fois a été sous la feu des critiques.

Sa main mise sur l'équipe a souvent été reprochée, tout comme sa volonté de souvent vouloir faire la différence seul au détriment de l'équipe. Alors que la question de sa prolongation de contrat se pose, l'Argentin va devoir emmener son équipe en demi-finale voir plus afin de sauver sa saison. Puis la coupe aux grandes oreilles se refuse aux Catalans depuis 2015.

Robert Lewandowski le conquérant

L'attaquant polonais signe la plus belle saison de sa carrière c'est une évidence. 53 buts en 44 rencontres toutes compétitions confondues, champion d'Allemagne, vainqueur de la coupe d'Allemagne, élu meilleur joueur de la Bundesliga par les supporters mais aussi par les joueurs: c'est un carton plein.

Il ne reste plus au Polonais que de confirmer cette magnifique saison en remportant la Ligue des Champions. Il devra se mettre en évidence contre le Barça.

Kevin De Bruyne, pour entrer définitivement dans la cour des grands

Le Diable Rouge sort d'une saison extraordinaire. Il a égalé le record de Thierry Henry avec ses 20 passes décisives en Premier League et il a porté un Manchester City qui avait parfois pâle figure. Mais pour devenir encore plus grand, et être un joueur qui compte, le numéro 17 des Citizens doit maintenant aligner les bonnes rencontres en Ligue des Champions dans les moments décisifs.

Excellent sur la pelouse du Real en février dernier, KDB doit confirmer contre Lyon et emmener Manchester City vers le rêve que le club caresse depuis des années: remporter la Ligue des Champions.