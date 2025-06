"J'aurais aimé jouer comme lui" : quand une légende du football s'enflamme pour Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne a été accueilli comme une rockstar en Italie. Il laisse à la Premier League des souvenirs impérissables.

Après avoir mis la Pro League, la Bundesliga et la Premier League à ses pieds, Kevin De Bruyne s'attaque à la Serie A. L'horloge biologique a beau tourner pour le capitaine des Diables Rouges (encore sauveur de la nation contre le Pays de Galles), il n'en conserve pas moins un toucher de balle et un sens du jeu exceptionnels.

Les supporters napolitains ne s'y sont pas trompés en lui réservant un accueil plein de ferveur. En Angleterre, même si De Bruyne semblait avoir fait le tour de la question à Manchester City, la nostalgie était déjà présente avant même son dernier ballon touché.

Il n'y a qu'à voir comment David Beckham, interrogé par Rio Ferdinand dans le podcast Rio meets, en parle : "J'adore regarder Kevin De Bruyne jouer et j'aurais aimé jouer comme lui". Comme quoi, la rivalité mancunienne n'empêche pas une légende du jeu, avec toute la classe qui était la sienne sur un terrain, de signer une déclaration aussi lourde de sens.

De la magie dans les pieds

"C'est un joueur exceptionnel, sa vision du jeu est vraiment incroyable et je me reconnais dans sa façon de mettre le ballon dans la surface de réparation. Mais aussi dans ses dribbles et ses longues touches. Il met le ballon là où personne n'imagine qu'il puisse aller", poursuit Beckham.

Ce n'est pas pour rien que l'ancienne gloire du football anglais a tenté de faire venir le Diable Rouge dans son club de l'Inter Miami. L'association avec Lionel Messi aurait à elle seule valu le détour, celle avec Romelu Lukaku ne s'annonce pas mal non plus.