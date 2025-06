Avant Naples...et avant Chelsea : un club a tout tenté pour réunir Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne

Rudi Garcia n'a pas caché sa satisfaction en apprenant que Kevin De Bruyne rejoindrait Naples. Non seulement son maître à jouer restait en Europe, dans un club ambitieux et un championnat relevé, mais il y rejoignait également Romelu Lukaku.

De quoi reformer le duo qui fait merveille en équipe nationale depuis plus de dix ans. Ce n'est toutefois pas la première fois que les deux hommes sont associés en club. En 2011, Chelsea les avait déjà réunis.

Lukaku, Hazard, De Bruyne.



Once upon a time at Chelsea 🔵🇧🇪 pic.twitter.com/8TZ2YKskHx