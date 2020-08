Julien Ngoy explique son retour en Belgique et dévoile ses objectifs : "Nous pouvons être la grosse surprise du championnat"

Le joueur âgé de 22 ans a fait son retour en Belgique cet été en quittant Stoke City pour rejoindre Eupen.

Julien Ngoy fait son grand retour en Belgique. L'attaquant, qui évolue désormais du côté d'Eupen, a expliqué son choix de rejoindre les Pandas. "Le projet sportif m'a tout de suite attiré. J'ai beaucoup parlé avec le coach et le directeur sportif, et ceux-ci ont pour objectif de faire grandir le club. Et le club me voulait vraiment, donc cela m'a convaincu", explique le joueur âgé de 22 ans qui souhaite apporter sa vitesse, son efficacité et son expérience.

C'était le bon moment pour lui de faire son retour en Belgique. "J'évoluais en Angleterre puis en Suisse lors d'un prêt, et cela s'est bien déroulé. J'ai beaucoup appris lors de cette période, mais après avoir beaucoup réfléchi avec ma famille, je pense que c'était le moment de revenir. Quand on est joueur, rester sur le banc ou être en tribune, ce n'est pas terrible. Je suis venu à Eupen car j'ai envie de jouer. J'espère marquer le plus de buts possibles et aider l'équipe au maximum. Il y a beaucoup de talent dans ce groupe. Nous pouvons être la grosse surprise du championnat", souligne l'ailier gauche qui peut aussi évoluer en pointe de l'attaque.

Monté au jeu contre OHL, Ngoy a directement été performant en étant à l'origine du but égalisateur des Pandas. "Mon dernier match était en mars, mais je me sens bien. Cela fait du bien de retrouver les terrains et j'ai hâte de disputer la prochaine rencontre", souligne l'ancien joueur du Club de Bruges. "Mes anciennes couleurs et je sens que nous allons faire de belles choses contre eux à la maison dimanche", a conclu Julien Ngoy.