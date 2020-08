Jess Thorup confirme : Dejaegere et Asare peuvent partir

La Gantoise affronte le KV Courtrai ce week-end, mais il n'y aura toujours pas de Nana Asare ou de Brecht Dejaegere dans le groupe.

C'était l'une des surprises du début de saison à Gand : deux champions 2015 et chouchous du public, Nana Asare et Brecht Dejaegere, étaient absents. Et ils pourraient ne plus porter le maillot des Buffalos. Jess Thorup l'a confirmé en conférence de presse : "Ces deux garçons ont fait de superbes choses pour le club, mais il est temps de regarder vers autre chose", reconnaît-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"J'espère qu'ils trouveront une solution au plus vite, car en effet, je ne compte plus sur eux". Les deux joueurs sont absents de la sélection pour la rencontre face à Courtrai. Notons le retour de Chakvetadze dans le groupe.