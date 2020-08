L'incroyable rumeur Thierry Henry au FC Barcelone

Le FC Barcelone peut se chercher un nouvel entraîneur, c'est une certitude. Quique Setien ne restera pas en poste, et les rumeurs vont bon train.

La rumeur Mauricio Pochettino prenait ainsi de l'ampleur dès l'humiliation subie des oeuvres du FC Barcelone ce vendredi contre le Bayern Munich. Ce samedi, une autre rumeur a surgi et elle est plutôt surprenante : sur la liste du Barça se trouverait ... Thierry Henry, en poste à l'Impact Montréal, d'après les informations de plusieurs médias dont El Pais.

Une vraie surprise compte tenu de la situation dramatique du Barça et du manque d'expérience d'Henry au plus haut niveau, le Français ne comptant qu'un échec à l'AS Monaco et une première saison à l'Impact Montréal où il a signé pour deux ans.