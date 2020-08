Kaveh Rezaei déjà décisif: "Quand il monte, on sait qu'on aura des occasions"

Le Sporting de Charleroi a longtemps douté, vendredi soir, contre Ostende. Mais la montée au jeu de Kaveh Rezaei a permis aux Zèbres de faire la différence.

La troisième saison de Kaveh Rezaei à Charleroi démarre sur les chapeaux de roue. Privé du match à Bruges, l’Iranien était sur le banc pour le premier match du Sporting à domicile, contre Ostende. Monté au jeu à la 63e minute de jeu, il n’aura eu besoin que de 13 minutes, et d’un excellent service en profondeur de son compatriote Ali Gholizadeh, pour permettre à Charleroi d’engranger les trois points.

Important d'avoir un joueur comme ça dans notre équipe.

"Quand il monte au jeu, on sait qu’on aura des occasions et ça s’est vérifié. Il s’est mis au service de l’équipe, comme il sait le faire, et ça nous a réussi", estimait Nicolas Penneteau, à l’issue de la rencontre.

"C’est un excellent joueur, on sait qu’il marque et qu’il travaille beaucoup pour l’équipe. C’est important d’avoir un joueur comme ça dans notre équipe et il a fait la différence. C'est parfait", note pour sa part Joris Kayembe, ravi de voir le Sporting engranger une seconde victoire consécutive.