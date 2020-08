Un concurrent de plus pour Divock Origi chez les Reds : "Aider Liverpool à remporter un nouveau titre"

Une nouvelle saison en tant que remplaçant semble se profiler pour Divock Origi, toujours bloqué par le trio titulaire Mané-Firmino-Salah.

L'avenir de Xherdan Shaqiri pourrait se poursuivre loin d'Anfield alors que le jeune Rhian Brewster fait son retour, suite à son prêt réussi à l'échelon inférieur.

Le jeune attaquant avait été prêté à Swansea depuis janvier et y a réalisé de bonnes performances, marquant notamment quatre buts en sept matches : "J'y ai connu plus de hauts que de bas et j'ai participé aux play-offs. Maintenant, je suis heureux de revenir à Liverpool et je veux aider l'équipe à décrocher un nouveau titre la saison prochaine", a déclaré l'ambitieux Brewster au club.

Avec le retour de Brewster, ainsi que Minamino et Elliot, Origi sera en concurrence avec des jeunes joueurs ambitieux. Jurgen Klopp semble enclin à laisser les jeunes se montrer, en vue de la nouvelle saison qui sera longue. En plus de se battre pour sa place chez les Reds, Origi devra également penser à sa place à l'Euro l'été prochain.