Jérémy Doku: "Dribbler 5 hommes sans être efficace, cela ne sert à rien"

Jérémy Doku a changé. En tant que footballeur, mais surtout en tant qu'homme. Il y a eu un déclic dans sa tête.

Doku est un des jeunes joueurs les plus attendus à Anderlecht. Sa vitesse est incroyable mais son efficacité doit encore être meilleure, surtout dans le dernier geste. "Dans le courant de la dernière saison, mon attitude a changé", a explique Doku dans Sport/Foot Mag. "J'étais titulaire au début de la saison puis d'un coup je n'ai plus joué. J'ai reçu ma chance de la part du staff mais mes statistiques n'étaient pas bonnes du tout. C'est pour cela que je n'ai plus joué".

"Je comprends maintenant que le football chez les pros n'est pas un spectacle où il faut faire des dribbles. Un attaquant qui ne marque pas et qui ne donne pas de passes décisives est visé, c'est normal. Il faut tenir compte des statistiques. J'ai fait des progrès dans ce domaine. Chez les jeunes, je ne prêtais pas attention aux statistiques. Faire un bon match et quelques dribbles, c'était suffisant pour moi".

Il sait maintenant que le football, ce n'est pas que du plaisir: "j'y pensais quand j'étais sur le banc et que je regardais les autres jouer. Lorsque je suis revenu dans l'équipe contre Ostende, j'ai marqué et j'ai donné une passe décisive. Depuis j'ai toujours joué. Un attaquant doit augmenter ses chiffres, point à la ligne. Dribbler 5 hommes sans être efficace, cela ne sert à rien".