Salomon Kalou au Brésil : un challenge sportif mais également en dehors des terrains

Après son passage au Herta Berlin, l'Ivoirien a opté pour une destination exotique en rejoignant Botafogo au Brésil, devenant le premier joueur de Côte d'Ivoire à évoluer en première division brésilienne.

Salomon Kalou a également été recruté par Botafogo pour apporter son aide en dehors des terrains. Le club avait déjà tenté de faire signer Yaya Touré et John Obi Mikel, en vain.

L'ancien joueur de Chelsea et de Lille est le deuxième joueur à signer après l'arrivée de l'ancien du Milan AC Keisuke Honda en février : "Botafogo a besoin d'un attaquant de classe internationale et expérimenté qui peut marquer des buts", a déclaré Tulio Maravilha (vainqueur du championnat brésilien avec Botafogo en 1995) à BBC Sport Africa.

Aux côtés de Honda, Kalou (35 ans) devra apporter son expérience pour encadrer les joueurs talents comme Luiz Henrique et Pedro Raul. C'est un rôle que Clarence Seedorf avait également rempli lors de son passage à Botafogo en 2012, lorsqu'il terminait sa carrière.

Un club endetté

Toutefois, le club a de gros soucis financiers et espère également que l'Ivoirien pourra aider à attirer de l'argent au club, freiné dans son développement ces dernières années à cause de ses dettes. Botafogo est en effet le club le plus endetté du Brésil.

Kalou aura donc également un rôle d'ambassadeur du club pour suivre les traces de Seedorf, grâce à ses expériences à Chelsea, Lille ou encore en équipe nationale : "Botafogo veut devenir une marque reconnue. Il faudra donc que les résultats suivent également et cela passera par une qualification pour les éliminatoires de la Copa Libertadores de l'année prochaine", poursuit Maravilha.