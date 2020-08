Hannes Wolf satisfait de la performance de Genk

Le Standard de Liège et le Racing Genk se sont neutralisés ce dimanche après-midi. Néanmoins, le coach des Limbourgeois était assez satisfait de la prestation de son équipe.

Le Racing Genk n'a quasiment jamais été mis en danger ce dimanche, pour le plus grand plaisir de Hannes Wolf. "Les deux équipes ont joué de manière très organisée. De ce point de vue, je suis vraiment satisfait de notre performance. Nous n'avons presque rien donné à l'adversaire et notre mentalité était bonne. Au vu des occasions, il est vrai que nous avons été plus dangereux et que nous aurions peut-être pu l'emporter, mais j'ai vu un bon Racing Genk à Sclessin", a souligné le technicien allemand.

Le Racing Genk recevra le champion en titre le Club de Bruges, le week-end prochain. "5 sur 9 n'est pas le meilleur départ, mais techniquement nous avons fait un pas en avant maintenant", a conclu Hannes Wolf.