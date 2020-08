Mikael Lustig va quitter La Gantoise

Après une saison sous le maillot de La Gantoise, le Suédois va rentrer au pays.

Mikael Lustig n'entrait pas dans les plans de Jess Thorup, il n'entre pas non plus dans ceux de Bölöni. Le latéral droit suédois peut quitter gratuitement Gand et c'est ce qu'il va faire pour signer à l'AIK dans les prochaines heures d'après Expressen.

Arrivé du Celtic, Lustig n'a que très peu joué avec les Buffalos, barré par Castro Montes. Depuis, Jordan Botaka est aussi arrivé, barrant un peu plus le chemin de l'international suédois de 33 ans.

Avant le Celtic, Lustig a porté les couleurs de Rosenbord et va découvrir un nouveau club en Suède après avoir joué pour GIF Sundsvall.