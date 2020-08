Lionel Messi refuse de se présenter à Barcelone pour un test covid !

Déterminé à quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi aurait refusé de se rendre au centre d'entraînement du Barça aujourd'hui pour effectuer un test covid-19 obligatoire.

Le bras de fer entre Lionel Messi et le FC Barcelone se poursuit. En effet, l'attaquant argentin est déterminé à quitter le club catalan qui souhaite pourtant le conserver. Selon Sky Sports, les Blaugrana se montrent ferme à ce sujet, ils ne négocieront pas un départ de leur numéro 10 avant la fin de son contrat (en juin 2021), même si les représentants du joueur affirment quant à eux qu'une clause présente dans son bail lui permet de partir libre.

Plus encore, d'après les informations de Marca, le quintuple Ballon d'Or aurait refusé de se rendre au centre d'entraînement du FC Barcelone aujourd'hui alors qu'il devait pourtant effectuer un test PCR (pour déterminer s'il est infecté par le coronavirus ou non) en vue de la reprise de la Liga. Les deux partis ne semblent donc qu'au début des hostilités, à un peu plus d'un mois de la fin du mercato. Affaire à suivre...