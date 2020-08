Officiel : Loïc Besson rejoint le RFC Liège

Après l'arrivée de Gaël Kakudji, le RFCL annonce une nouvelle arrivée.

Loïc Besson rejoint les Sang et Marine. Le médian défensif de 21 ans, notamment passé par Namur, arrive de Virton où il évoluait avec les U21 la saison dernière.

Besson s’est engagé pour une saison avec le RFC Liège avec pour objectif de s'imposer en équipe première : "Tout d’abord pour les supporters. Ils sont réputés pour faire beaucoup de bruit et je me réjouis de jouer devant eux. Et puis Liège est un des clubs phares de la ville et qui dispose de personnes compétentes qui le gèrent bien. Drazen Brcnic, Gaëtan Englebert, ce sont des gens compétents qui connaissent le football. Mon objectif est de jouer le plus de matchs possible et de progresser", confiait le jeune médian.