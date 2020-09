Le Sporting Charleroi évite un déplacement compliqué en Serbie : le Partizan Belgrade, prenable ?

Le Sporting Charleroi et son public auraient aimé retrouver l'Europe ensemble, mais le Covid-19 est venu tout gâcher. Reste un constat : dans le format actuel, le Partizan Belgrade, adversaire le plus probable des Zèbres, sera plus facilement prenable.

Deux adversaires potentiels pour le Sporting Charleroi : les Zèbres affronteront le vainqueur du duel opposant le Partizan Belgrade au FC Sfantûl Gheorghe Suruceni. Sur papier, les Serbes partent grands favoris de la rencontre, mais les Moldaves ne doivent pas être pris à la légère sur un match : Suruceni, qui dispute l'Europe pour la première fois, a tenu bon au tour précédent face au Shakhtior Soligorsk biélorusse (0-0, 4-1 aux tirs au but).

Le FC Sfantûl Gheorghe, surprise de la saison moldave

Première précision sur le méconnu adversaire moldave que Charleroi pourrait rencontrer : Sfantûl Gheorghe signifie "Saint George", saint qui nomme également un monastère dans la ville de Suruceni d'où provient le club. Si, en dehors du Sheriff Tiraspol (où évoluait jusqu'à récemment le Belge Ziguy Badibanga), aucun club moldave n'est réellement connu en Europe de l'Ouest, le Sfantûl Gheorghe Suruceni est également une surprise en Moldavie : fondé en 2003, il retrouve la D1 en 2017 et a réalisé une saison 2019 dépassant les attentes en terminant 2e derrière l'intouchable (et champion pour la 5e fois consécutive) Sheriff Tiraspol.

Démonstration de force des supporters du Partizan Belgrade

Rien n'est donc fait pour Charleroi qui devra se garder de partir du principe qu'il affrontera le Partizan Belgrade, mais pourrait se réjouir d'un exploit moldave tant le FC Sfantûl Gheorghe Suruceni serait un adversaire très abordable, surtout à domicile. Si la logique est respectée et que les Serbes l'emportent, le RCSC recevra une équipe d'un autre calibre ... mais dont le principal atout, à savoir son public chaud comme la braise, est neutralisé par la situation sanitaire.

Charleroi évite un déplacement piégeux

On le sait : ces rencontres préliminaires européennes ne sont jamais un plaisir. Se tenant souvent tôt dans la saison et alors que les équipes manquent de rythme, elles impliquent un déplacement parfois risqué dans un stade très chaud. La formule aller-retour laisse toujours place à une mauvaise surprise, comme Anderlecht en a entre autres fait l'expérience à quelques reprises (BATE Borisov, 2008 ; Partizan Belgrade, 2010 ou dans une moindre mesure FK Rostov, 2016).

Les joueurs d'Anderlecht dépités en 2010 après l'élimination aux tirs au but face au Partizan

Bien sûr, impossible de se réjouir de la situation sanitaire, qui prive le public du Mambourg d'un retour en Europe tant attendu par tout une ville. Mais mettons du baume au coeur des Zèbres en pointant ceci du doigt : dans un contexte "normal", la double confrontation entre Charleroi et le Partizan Belgrade aurait vu le Sporting se rendre dans un stade serbe chauffé à blanc et hostile. La réception, même à huis-clos, du Partizan en match simple pourrait bien faire la différence et simplifier la tâche à Charleroi.

Le Partizan, un adversaire dangereux

Avec 12 points pris en 6 matchs et une 6e place, le club de Belgrade ne réussit pas un début de saison digne de son rang mais reste un club dont il faut se méfier. Deux joueurs du Partizan ne sont pas inconnus en Belgique : Umar Sadiq, dont le nom a été régulièrement cité comme étant sur les tablettes du RSC Anderlecht et du FC Bruges (4 buts en poules de l'Europa League la saison passée) et Lazar Markovic, qui se relance au pays après des années d'errance et un passage par Anderlecht.

Prolifique (19 buts en 6 matchs !), le Partizan Belgrade a l'expérience des préliminaires et des poules de l'Europa League. Qu'on ne s'y trompe pas : une élimination des oeuvres du Sporting Charleroi serait vu comme un immense échec en Serbie, sans même envisager une élimination au tour précédent face au Sfântul Gheorghe Suruceni. Mais une sortie prématurée des Zèbres serait un véritable camouflet ...